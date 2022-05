Het Sniester Festival 2022 staat weer voor de deur. Aankomend weekend zit bomvol energieke bands, chaos en kattenkwaad, aldus de organisatie.

Het festival vindt 27, 28 en 29 mei plaats op diverse podia op en rond de Grote Markt Den Haag, waaronder poppodium Paard, De Zwarte Ruiter, Koorenhuis, Rootz en The Grey Space. De line-up is internationaal. En er is volgens de organisatie 'heel veel talent' aanwezig.

Er spelen gedurende het festival vijf bands tegelijkertijd op de verschillende podia. In totaal zullen er zo'n zeventig acts optreden. Onder andere The Toy Dolls, Sports Team, Goat Girl en Mark Foggo prijken op het affiche. Uiteraard is Den Haag en omstreken ook goed vertegenwoordigd met bekende namen als Rats on Rafts, Wodan Boys en Tousch.

Verstandelijke beperking

Sniester werkt samen met Superkracht: een organisatie die jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in staat stelt hun talenten te ontdekken en te benutten in de culturele sector. Er wordt geluisterd naar hun behoeften en zij werken op gelijkwaardig niveau mee. Op Sniester staan 'Superkrachten' achter de bar, als gastheer/vrouw bij de infostand, als roadie achter de schermen en tot slot helpen ze de kinderchaos in goede banen te leiden.

Meer informatie over het festival, de line-up is en de kaartverkoop te vinden op: sniester. nl