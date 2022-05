De Inspectie Gezondheidszorg heeft de Rotterdamse zorginstelling Carpe Diem op de vingers getikt. De kwaliteit is ver onder de maat. Binnen zes maanden moet er verbeteringen zijn te constateren.

Carpe Diem, gevestigd in Rotterdam-Overschie, is door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. In februari en maart werd onderzoek gedaan naar de handelwijze. De conclusie van de inspectie: ,,Carpe Diem voldoet aan geen van de normen voor verantwoorde en goede zorg.” Op zes van de acht getoetste normen bleef de zorg onder de maat. Zo is er onvoldoende deskundig personeel beschikbaar.

Geen Aafje

Het gaat hier niet om een zorginstelling à la Aafje of Laurens. Carpe Diem is een piepkleine zorgaanbieder en begeleidt volgens een woordvoerder op dit moment slechts twee cliënten. ,,We zijn het deels met het rapport eens en deels niet. Ik ben het er niet mee eens dat we geen kwalitatief goede zorg verlenen.” Er wordt aan begeleiding en persoonlijke verzorging gedaan.



Omdat de inspectie weinig vertrouwen heeft in de werkwijze van het Rotterdamse bedrijfje staat het tot medio november onder ‘nauwlettend toezicht’. Als er dan niets is verbeterd, zal de Inspectie Gezondheidszorg nieuwe maatregelen nemen.