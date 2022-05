In de nacht van zondag op maandag is de autowasstraat Clean & Shine aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Een melder hoorde omstreeks 02.00 uur een paar harde klappen en alarmeerde daarop de politie. Agenten troffen kogelinslagen aan in het pand. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Afgelopen maart is de autowasstraat ook al beschoten. Een melder zag toen een verdachte meerdere keren op het pand schieten. Er lagen hulzen op straat en in het rolluik waren kogelinslagen te zien. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam