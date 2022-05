In de haven van Ridderkerk is maandagochtend vroeg iemand aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is als gevolg daarvan overleden.

Het ongeval gebeurde rond 3.45 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en verwacht dat er in de loop van de dag mogelijk meer bekend wordt over de precieze omstandigheden. De dodelijke aanrijding vond plaats voor het distributiecentrum van Cérélia, een leverancier van vers deeg. Een woordvoerder laat weten dat zij niets te maken hebben met het incident. "Wij werken niet 's nachts. Het is een industrieterrein met verschillende bedrijven die een pand huren.'' Toen de medewerkers vanochtend vroeg aankwamen mochten zij vanwege het politieonderzoek niet het terrein op. "Maar sinds 6.00 uur werken we weer binnen. Wij wachten het onderzoek af.''