Een woning aan de Zwart Janstraat is in de nacht van zondag op maandag ontruimd na rookontwikkeling. Vier mensen zijn door de brandweer van het balkon gehaald. Zij raakten niet gewond.

Het vermoeden is dat er rond 04.00 uur vuurwerk naar binnen is gegooid bij de winkel onder de woning, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daardoor kwamen de panden vol te staan met rook. Volgens de woordvoerder van VRR heeft er geen brand gewoed en had de brandweer het incident snel onder controle.

De vier bewoners zijn ter plaatse nagekeken door de ambulancemedewerkers omdat zij mogelijk teveel rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident.