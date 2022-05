Automobilisten op de A15 tussen Hoogvliet en Europoort hebben maandagochtend vroeg al te maken met een flinke file. De linkerrijstrook lag door een ongeval vol met glas. De weg is weer vrij, maar weggebruikers moeten nog welrekening houden met een vertraging van twintig minuten.

Het ongeval vond rond 06.30 uur plaats. Twee rijstroken waren afgesloten voor de opruimwerkzaamheden. De berging is inmiddels afgerond. De weg is daarom weer vrijgegeven, maar Rijkswaterstaat verwacht dat er nog wel vertraging zal zijn op het traject. Ook automobilisten op de aansluitende A4 staan vanaf het Kethelplein in de file.