De zeventigjarige Albert Ringer heeft afgelopen zaterdag een bijzondere stadspenning ontvangen. Van burgemeester Aboutaleb kreeg de oud-rabbijn vanwege 'bijzondere verdiensten' de Rotterdammert, een van de zeven onderscheidingen die de stad rijk is.

Ringer was tot aan zijn pensioen ruim een week geleden rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam. Hij had in de dertien jaar dat hij in functie was niet alleen een positieve invloed op zijn eigen gemeenschap, maar ook op mensen van andere religieuze groeperingen.

Zo zette Ringer zich onder meer in om de relatie tussen de moslim- en christelijke gemeenschappen te verbeteren. Burgemeester Aboutaleb verwees ook naar het feit dat hij één van de sprekers was tijdens de manifestatie 'Eenheid overwint terrorisme' op het Vredesplein in 2015 na de aanslagen in Parijs.

Ringer is ook actief bij maatschappelijke organisaties. Via de Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam kunnen jongeren kennismaken met verschillende levensbeschouwingen. Verder is de pensionado onder meer actief als leidsman van het Jom ha Sjoa-Beraad, is voorzitter van het Platform Levensbeschouwing, Religie en Milieu en de mede-initiatiefnemer van de Stichting Tuschinski Rotterdam.

Stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning. Op de voorzijde staat het gemeentelijke wapen met 'Sterker door Strijd' en de naam van de onderscheiding. De achterzijde toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en daaronder 'Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam'.