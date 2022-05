Bij een ruzie op de Laanzichtstraat in Rotterdam-Crooswijk is zondagmiddag een 34-jarige Rotterdammer in zijn arm gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield kort na de steekpartij een 37-jarige Rotterdammer aan. Naar de aanleiding van de ruzie wordt nog onderzoek gedaan. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam