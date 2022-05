In de nacht van zaterdag- op zondag is op de Tagoreplaats in de wijk Ommoord een ruzie met getrokken wapens beëindigd door de politie. Volgens de melders van de vechtpartij zou er voordat de agenten aankwamen, een schot zijn gelost.

Bij de vechtpartij waren drie mannen betrokken. Vanwege de melding van het geloste schot, kwam de politie ter plaatse met getrokken wapens. Nadat de mannen waren aangehouden, werd daadwerkelijk een vuurwapen gevonden. Het gaat om een 23-jarige Rotterdammer, een 25-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.