Gerard van de Vliet van bakkerij De Jager uit Leerdam moest als rasechte Feyenoordfan altijd lijdzaam toekijken als zijn baas bij wéér een kampioenschap tompoucen maakte met daarop het Ajax-logo. Nu kan Van de Vliet lachen. De bakkerij gaat vanwege het behalen van de finale in de Conference League Feyenoord-tompoucen maken. De bestellingen stromen binnen.

Edwin Kamper, eigenaar van de bakkerij, die behalve twee zaken in Leerdam ook een filialen heeft in Arkel, Asperen en Meerkerk, kwam op het idee voor de Feyenoord-tompoucen. "Ik zei tegen Gerard dat als zijn club de finale zou halen, ik dan tompoucen zou maken met de clubkleuren rood en wit als glazuur, een toef slagroom en daar bovenop het logo van Feyenoord."

Belofte maakt schuld. En dus heeft Kamper een week geleden al wat geëxperimenteerd. Het resultaat: precies de van oorsprong Franse gebakjes met een heel erg Rotterdams tintje. Op de Facebook-pagina van zijn zaak kondigde hij de tompoucen aan en sindsdien stromen de bestellingen binnen. "Het is een grote hit", zegt Kamper, die zelf supporter is van Feyenoords aartsrivaal Ajax. "Dat is eigenlijk de schuld van mijn vader. Die kwam uit Amsterdam."

Toch maakt hij de tompoucen graag. "Natuurlijk. Het is juist leuk voor de Feyenoordfans dat ze weer wat te vieren hebben. En ik gun het Gerard ook enorm. Hij is al dagen aan het aftellen tot de finale. Voor hem is het natuurlijk helemaal fijn. Wat het voor hem nóg beter maakt is dat hij de nacht erop niet hoeft te werken vanwege Hemelvaartsdag. Hij kan dus in De Kuip, waar de wedstrijd op grote schermen wordt vertoond en waarvoor hij kaartjes heeft, lekker feestvieren."

Misschien slagroomtaarten

Kamper moet eerlijk toegeven dat de bestellingen voor de Feyenoordbaksels veel beter lopen dan die voor die club uit Amsterdam. Volgens hem heeft dat ermee te maken dat in Leerdam en omstreken veel meer fans van Feyenoord wonen dan van Ajax. Bovendien zijn deze tompoucen exclusiever. "Omdat ze niet zo vaak worden gemaakt."

Inmiddels zijn er zo'n 450 tompoucen besteld, dus dat wordt aanpoten voor de medewerkers in de bakkerij. "Maandagnacht gaan we waarschijnlijk de room koken, want daar staan tompoucen nu eenmaal om bekend; gekookte room tussen het bladerdeeg. In de nacht van dinsdag op woensdag staat iedereen op scherp, dus het moet gaan lukken om alle tompoucen te maken."

En stel dat Feyenoord wint, dan moet Edwin Kamper nóg iets nieuws verzinnen. "Misschien speciale slagroomtaarten of zo. In elk geval hebben we bij de Feyenoord-tompoucen nog een actie. Wie er een aantal koopt kan op een formulier de verwachte einduitslag zetten. Wie die stand goed raadt, krijgt een tegoedbon met daarop de waarde van de tompoucen die hij of zij heeft gekocht. Zo kunnen winnaars nóg een feestje vieren."