Een bijzondere vondst door de politie in Rotterdam: bij een inval in een woontoren aan het Marconiplein werden honderden erectiepillen gevonden. Ook trof de politie grote hoeveelheden contant geld en een geldtelmachine aan, wat duidt op illegale gokpraktijken.

Aanleiding voor de inval was een anonieme tip, waarna de politie een onderzoek startte. Dit leidde in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei tot invallen in verschillende woningen in de woontoren in Rotterdam-West. In een van de woningen werden twintig personen aangetroffen, die zich volgens de politie bezighielden met illegale gokpraktijken.

Niemand van hen is aangehouden. De aanwezigheid van de zogenoemde Kamagrapillen is niet verboden, maar het illegaal gokken was voor de politie wel reden om hun gegevens te noteren en een nader onderzoek in te stellen. Als dit onderzoek is afgerond, wordt bekeken of hun gedragingen strafbaar zijn.