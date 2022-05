Een man op de vlucht voor de politie veroorzaakte deze week gevaarlijke situaties in Schiedam. Tijdens een gesprek met agenten sprong hij in zijn auto, reed bijna twee agenten aan en ging er vervolgens met hoge snelheid en via een voetgangersgebied vandoor. Agenten doen aangifte van poging tot doodslag.

Agenten zagen de 24-jarige Schiedammer in de nacht van donderdag op vrijdag met hoge snelheid in Schiedam rijden. Ze reden achter de man aan, toen hij op het Westvest zelf stopte en de agenten aansprak. Tijdens dat gesprek gaf de bestuurder weer gas, waarna de agenten achter hem aan reden en hem een stopteken gaven. Hier gaf de man gehoor aan, gevolgd door een woordenwisseling met de agenten.

Achtervolging

De agenten vroegen de man om zijn identiteitspapieren. Hierop liep de man richting zijn auto, toen hij plots instapte en met hoge snelheid wegreed. De agenten wisten nog net op tijd van de weg te springen en het voertuig te ontwijken. Hierop zetten ze de achtervolging in. De man reed achteruit vanaf het Westvest, en ging er met flinke snelheid vandoor. Eerst tegen de richting in, daarna over het voetgangersgebied van het Stadserf. Midden in de nacht reed de man met zijn auto een trap af, naar beneden de Singel op.

Stroomstootwapen

Gevolgd door meerdere politieauto's reed hij richting Rotterdam-West. Tijdens zijn vlucht via de Mathenesserdijk en de Rochussenstraat vertoonde hij volgens de politie gevaarlijk en onvoorspelbaar rijgedrag. Op het Vasteland in Rotterdam zette hij zelf zijn auto stil, maar weigerde eruit te komen. Omdat hij zich bleef verzetten en er een kans was dat hij weer zou gaan rijden, gebruikten de agenten een stroomstootwapen om de man onder controle te krijgen. Hierop werd hij aangehouden.

De man zit op dit moment vast en wordt verdacht van poging doodslag, gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd.