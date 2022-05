Het herstel van de kapotte Calandbrug gaat waarschijnlijk enkele maanden duren, meldt ProRail. Tot die tijd blijft de brug om veiligheidsredenen dicht voor het wegverkeer. Ruim een week geleden werd het probleem aan de brug bekend.

ProRail zegt de ontstane situatie te betreuren en alternatieve reismogelijkheden te onderzoeken. Kapotte lagers bij het omloopwiel zorgen ervoor dat de brug niet meer veilig bediend kan worden. De brug staat nog wel open voor schepen.

Het renoveren van de Calandbrug is volgens ProRail een 'erg grote en omvangrijke klus'. "Het probleem zit diep in de brug en grote onderdelen moeten vervangen worden. De komende periode worden ook de andere lagers van de omloopwielen gecontroleerd."

Omleidingen

Tot die tijd heeft Rijkswaterstaat omleidroutes ingesteld. Het wegverkeer kan onder andere omrijden via de Thomassentunnel. Gevaarlijke stoffenvervoer en langzaam verkeer kan omrijden via de Theemsweg en de Neckarweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de fiets- en voetpaden langs dezelfde route.

Voor weggebruikers zorgt dit voor ongeveer tien minuten extra reistijd. Fietsers zijn twintig minuten langer onderweg.