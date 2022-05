De nachtmerrie van de vriendenkring van Arjan en Anja is uitgekomen: tijdens de Conference League finale op 25 mei, gaat het Gorinchemse paar trouwen. Hij is Feyenoorder, net als veel gasten. Maar op de bruiloft zullen zij de wedstrijd op hun telefoons moeten kijken. "Ik heb al twee jaar de outfit in mijn kast hangen en ga hem daar niet nog langer houden", zegt Anja.

Hebben jullie erover nagedacht om de trouwdag te verplaatsen?

"Nee. We hebben al drie keer onze trouwdag verzet door de pandemie en omdat we nu al zo lang wachten, gaan we het niet nog eens verplaatsen. Toen Feyenoord de achtste finale van de Conference League won, zag Arjan de bui al wel hangen. Misschien had hij het wel willen verplaatsen, maar gelukkig konden we niet meer terug: de kaarten waren verzonden en de locatie geboekt."

Mogen vrienden en familie de wedstrijd kijken?

"Ja, ze mogen de wedstrijd volgen op hun telefoon of tablet, maar ik hoop dat onze trouwdag een klein beetje in ere wordt gehouden. Toen Feyenoord naar de finale ging, kregen we in app-groepen berichten met de vraag: wie regelt het grote scherm? Maar ik wil absoluut geen groot scherm op mijn bruiloft en als bruid heb ik het laatste woord."

Arjan beloofde al vele jaren om u ten huwelijk te vragen als Feyenoord landskampioen werd. Je zou bijna zeggen dat hij niet wilde trouwen?

"Nee, hij wilde wel trouwen. In 2017 was hij ermee bezig, maar hij kreeg het niet voor elkaar zoals hij wilde. Vervolgens heeft het aanzoek een lange tijd in de ijskast gestaan. Toen besloot ik mijn stoute schoenen aan te trekken en tegen alle tradities in, hem ten huwelijk te vragen."

En wat als Feyenoord wint?

"Ja, dan wordt het een nog veel groter feest. Al ben ik geen groot Feyenoord-supporter, is de club wel de leidraad van ons huwelijk. Als Feyenoord wint, zal Arjan onze trouwdatum nooit vergeten."