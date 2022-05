Burgemeester Aboutaleb wil alsnog in gesprek met de organisatie van de Woonopstand over het politieoptreden tijdens hun demonstratie in oktober. "Ik baal van hoe dit is gelopen", zei Aboutaleb.

Hij biedt de organisatie aan dat die de voorzitter van het gesprek mag kiezen, en ook de locatie. "Ik accepteer elke voorzitter die u aandraagt, elke locatie. Kom maar. Als u het stadhuis te intimiderend vindt, gaan we in een buurthuis zitten. Ik ben ook de burgemeester voor de demonstranten. Ook zij moeten met een veilig gevoel de straat op kunnen gaan." Aboutaleb zei dat na een stevig debat met raadsleden over het politieoptreden na de Woonopstand op 17 oktober en het vervolg daarop. Bij die demonstratie was volgens de organisatie sprake van 'excessief politiegeweld'. Het was niet het eerste keer dat de raad debatteerde over het politieoptreden zeven maanden geleden. Deze keer kwam de burgemeester met een toezegging. Handreiking De organisatie van de demonstratie wilde een onafhankelijk onderzoek naar dat politieoptreden, maar een meerderheid van de raad verwierp dat. Het kwam daarna niet tot een gesprek tussen de driehoek (burgemeester, politie en OM) en de organisatie. Aboutaleb zei dat wel te willen, maar de organisatie zag dat niet zitten omdat de evaluatie van de driehoek 'ernstig tekortschiet'. Vooral Stephan Leewis (GroenLinks) was kritisch op de houding van de burgemeester, net als onder meer BIJ1, 50PLUS, SP en Denk. Zij vonden dat de burgemeester meer moet doen om de organisatie van de Woonopstand te naderen. Aboutaleb liet duidelijk merken niet blij te zijn met vooral de houding van Leewis. Maar uiteindelijk kwam Aboutaleb wel met een handreiking, ook tot tevredenheid van Leewis. "Ik baal van hoe het in oktober is gelopen. De inschattingen waren anders dan de uitkomst. Het gevoel dat is blijven hangen, is dat de burgemeester niet voor de belangen van de demonstranten staat. Ik baal daarvan, en ik hoop dat mij de ruimte wordt gegeven om dit toch verder te brengen."