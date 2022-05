Er komt definitief geen huldiging van Feyenoord op de Coolsingel, mocht de club volgende week de Conference League winnen. "Het gaat niet lukken, hoe graag we het ook wilden", zegt de woordvoerder van burgemeester Aboutaleb.

Toen Aboutaleb vorige week al zei dat een huldiging niet kon, reageerde de gemeenteraad verbolgen. Leefbaar Rotterdam was zo teleurgesteld, dat de partij zelf op zoek ging naar beveiligers. "Het is een kwestie van willen", vond de partij. Al snel meldden zich bedrijven die 200 beveiligers konden leveren, waar er in totaal 800 nodig zijn.

Maar tijdens een overleg in het stadhuis bleek woensdag dat de zoektocht niet genoeg opleverde. "Het was een sympathieke actie", zegt een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. "Maar de problemen zijn echt breder. We komen bijvoorbeeld niet meer aan genoeg hekken, en aan mensen die ze kunnen plaatsen. Veel mensen hebben die sector tijdens corona verlaten en er is nu een groot tekort."

Dat de huldiging in het Hemelvaart-weekend plaatsvindt, maakt het nog moeilijker. Aboutaleb heeft met Feyenoord nog besproken om de maandag erop te huldigen, maar dan moet Feyenoord veel spelers afstaan vanwege interlands. Begin volgende week komt meer informatie over de eventuele huldiging in De Kuip.