Bij een onderzoek in een bedrijfspand aan de Schaapherderweg in Ridderkerk is 241 kilo heroïne aangetroffen. Zes mannen die de bewuste dag, maandag 9 mei, in de loods aanwezig waren, zijn aangehouden.

Het gaat om zes verdachten, van wie drie in de leeftijd van 23, 27 en 33 jaar afkomstig uit Rotterdam, een 32-jarige man uit Barendrecht, een 35-jarige man uit Maassluis en een twintigjarige Schiedammer. In het pand werd naast de drugs ook een vuurwapen aangetroffen. Alle verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De herkomst van de heroïne en de betrokkenheid van de verdachten worden door de politie verder onderzocht.