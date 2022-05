Een groep bewoners van Nesselande legt zich niet neer bij de komst van honderdvijftig flexwoningen langs de Laan van Magisch Realisme. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst gisteravond hebben huizenbezitters uit de omliggende straten besloten om een advocaat in te schakelen, folders te drukken en te verspreiden en handtekeningen in te zamelen.

Vorige week maakte de gemeente Rotterdam op AD.nl bekend dat 'prefabhuizen' eind dit jaar worden neergezet op een braakliggend bedrijventerrein langs de Laan van Magisch Realisme. Dit om de druk op de woningmarkt enigszins te temperen, en vooral om voor jongeren en studenten woonruimte te creëren. Ook vluchtelingen zouden hier een plekje kunnen krijgen. Bewoners werden met een brief geïnformeerd.

Dat schrijven viel in de buurt niet in goede aarde. De Nesselanders vrezen dat dit project een hoop overlast en troep op straat oplevert, en de waarde van de woningen daalt. "We zijn hier fel op tegen", klinkt het. "Dit kan en mag niet. En we geloven niet dat het alleen beperkt blijft tot jongeren, maar dat er ook statushouders en asielzoekers komen."

Tachtig personen hebben zich aangemeld voor een speciale appgroep. "De strijdbaarheid is groot", zegt één van hen.

Overigens zijn er nog veel meer plekken in Rotterdam waar flexwoningen komen. Ook in Hoogvliet (veertig woningen), aan de Schiehaven (62), het Spoortracé in Feijenoord (140) en op het Verolme-terrein in IJsselmonde (141) zijn soortgelijke 'flexbuurtjes' gepland.

Tegelijkertijd wordt er nog driftig gezocht naar meer locaties, en heeft de gemeente haar oog laten vallen op de Persoonsdam in Feijenoord (144 woningen) en aan het Toepad in Kralingen, waar op het grondgebied van de Joodse gemeente twee- tot driehonderd woningen moeten komen.