De Ketheltunnel bij Schiedam is weer open. Maar het afsluiten van de tunnel op de A4 leidt tot veel onbegrip bij weggebruikers. Ze snappen niet waarom de tunnel maandagochtend tot 08.45 uur in beide richtingen was afgesloten vanwege twee zieke medewerkers. 'We kunnen ook niet veel in dit land hè.'

De twee personeelsleden van Rijkswaterstaat die ingepland stonden om vanochtend vroeg de tunnel te bedienen, hebben zich beiden ziekgemeld. De ochtendploeg van 8.00 uur is gevraagd eerder te komen in de hoop de tunnel zo snel mogelijk te openen. De eerste auto's reden rond 8.45 uur weer door de Ketheltunnel. De beslissing van Rijkswaterstaat om de tunnel te sluiten, stuit op veel kritiek. "Het is onthutsend dat de doorstroom op de verkeersaders rond de grootste haven van Europa afhankelijk kan zijn van een paar ziektegevallen", zegt directeur Bas Janssen van Deltalinqs, de koepelorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven. "Wat de exacte gevolgen zijn voor de haven, kunnen we nog niet inschatten." Alleen camera's Iemand anders vraagt zich af of alleen camera's niet genoeg zijn om de tunnel in de gaten te houden. Volgens Rijkswaterstaat is dat niet voldoende. "Er zijn mensen nodig om die camera's te bedienen en toezicht te houden op de verkeerssituatie en -veiligheid in de tunnel." Op Facebook bieden de eerste mensen zich al aan om te solliciteren. Zo vraagt iemand aan Rijkswaterstaat of er al een vacature openstaat. "Ik ben op zoek naar werk", zegt een ander gekscherend. "Het moet niet gekker worden zeg. Genoeg mensen die werk zoeken. Misschien iets beter betaalde banen ervan maken." Vervanging Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) wil opheldering van de minister van Infrastructuur over het personeelstekort bij Rijkswaterstaat. "Omdat twee medewerkers bij Rijkswaterstaat ziek zijn, staat heel Zuid-Holland in de file. Dat is onacceptabel en kost bijvoorbeeld de transportsector gewoon geld", aldus Van Haga die Kamervragen stelt. "Er moet bij zulke belangrijke verkeersknooppunten met dubbele bezetting gewoon vervanging paraat staan voor als er iemand onverhoopt uitvalt."