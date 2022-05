Als het aan de RET ligt, stopt er rond 2030 op de metrolijn tussen stations Capelsebrug en Hoogvliet (lijn C) elke 2,5 minuut een metro. De Nissewaardse VVD wil dat het traject van die extra metro's niet eindigt bij Hoogvliet, maar dat óók reizigers in Spijkenisse elke 2,5 minuut de metro in kunnen stappen.

Dat oppert Michael van Soest namens de partij. De VVD noemt het een winst voor de regio dat er meer metro's zullen rijden, maar zoals de plannen er nu uitzien, profiteren inwoners van Voorne-Putten daar niet van. Het is volgens de RET de bedoeling dat rond 2030 elke 2,5 minuut een metro stopt op de drukste lijnen, maar niet bij de haltes in Spijkenisse. De VVD in Nissewaard pleit daar nu wel voor.

"Zeker voor Nissewaard en Voorne Putten, met ons kwetsbare wegennet, is een goed openbaar vervoer van groot belang", zegt Van Soest. Zijn partij heeft het gemeentebestuur van Nissewaard gevraagd om het idee voor te stellen aan 22 gemeenten en andere partijen die deel uitmaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Renovatie als argument

In oktober werd bekend dat de MRDH ruim 20 miljoen uittrekt om metro- en busstation Spijkenisse Centrum te renoveren. Zelf steekt de gemeente 6,3 miljoen euro in het project, waarbij ook de hele omgeving van het station een opfrisbeurt moet krijgen. Het grauwe station moet een aantrekkelijke stadsentree van het centrum van Spijkenisse worden. Volgens VVD-steunraadslid David Speters is die renovatie van het gebied een argument om de metro ook om de 2,5 minuut te laten rijden in Spijkenisse.

"Een enorme opknapbeurt, die maakt dat het metrobusstation klaar is voor de toekomst", zegt hij, wijzend op het feit dat de VVD wil dat er vóór 2030 zo'n 3500 nieuwe woningen in Nissewaard worden gebouwd. "Nissewaard heeft straks een nieuw station, zorgt met de nieuwe woningen voor veel extra reizigers. Het onderstreept het belang om de hogere frequentie van de metro niet in Hoogvliet te laten eindigen."