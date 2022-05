Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt bij een brand in een woning aan de Philips Willemstraat in Rotterdam. Het vuur brak uit aan de voorzijde van het appartement op de derde verdieping.

Rond middernacht kregen de hulpdiensten een melding van een brand in Rotterdam-Hillegersberg. Getuigen waarschuwden de brandweer nadat zij rook uit een openstaand raam zagen komen. Ook hing er binnen een oranje gloed. Toegesnelde brandweerlieden troffen een vrouw in de woning aan en hebben haar uit het pand gehaald. Ze is na reanimatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ze is zwaargewond geraakt.

Kat

Ook kwamen medewerkers van de Dierenambulance ter plaatse. Die hebben zich over een kat ontfermd die zich ook in het brandende appartement bevond. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het niet duidelijk hoe het met slachtoffer en het beestje gaat.

De brandweer had de felle brand snel onder controle. De woning door het vuur flink beschadigd geraakt. Het is niet bekend hoe de brand in het appartementencomplex is ontstaan. Daar wordt volgens de woordvoerder verder onderzoek naar gedaan.