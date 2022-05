Een wandelaar heeft zondag een lugubere vondst gedaan in het Zuiderpark in Rotterdam: een varkentje met schroeven in zijn lijf, en een brandend wierookstokje in zijn bek.

De voorbijganger schakelde direct de politie in, die samen met de dierenambulance onderzoek heeft gedaan. Het lijkt erop dat het onderdeel is van een ritueel, aldus een woordvoerder van de politie. "Bij het varkentje lag ook muntgeld, en in de boom waar hij onder lag waren ook schroeven gedraaid." Volgens de woordvoerder gaat het mogelijk om een slachtvarken, en leefde het dier op het moment van de verminking niet meer. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen die iets gezien hebben, of meer weten over het ritueel, zich te melden.