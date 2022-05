Een mooi eerbetoon aan de 805 burgerslachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 vanavond. Hun namen werden geprojecteerd op de nieuwe woontoren OurDomain aan de Blaak in Rotterdam.

Dit was geen toevallige locatie: de toren is gebouwd op het laatste stukje grond dat nog braaklag na het bombardement. Het was ook de plek die de Duitse piloten in hun navigatie hadden staan als mikpunt voor het afwerpen van hun brandbommen.

Er waren zaterdag meer momenten waarop werd stilgestaan bij de verwoestende aanval. Tijdens de centrale 14-mei-herdenking op Plein 1940 was iedereen om 13.27 uur twee minuten stil. Op dat tijdstip, 82 jaar geleden, vernietigden de Duitsers binnen een kwartier bijna de hele binnenstad.

Onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb legde een krans bij De verwoeste stad, het beeld van Zadkine. Daarna luidden overal in de stad de klokken.