Bewoners van de Gein in Rotterdam-Zevenkamp zijn zaterdagnacht opgeschrikt door een flinke explosie. In één van de auto's in de straat ontplofte even na 1.00 uur 's nachts vuurwerk. De auto vloog niet in brand, maar liep wel forse schade op. Een groot gedeelte van de voorkant belandde meters verder op straat.

Niemand raakte gewond door de explosie, bewoners kwamen er met de schrik van af. Vermoedelijk is er een stuk vuurwerk tussen de band en de carrosserie geplaatst. Het is onduidelijk wie dit heeft gedaan. De politie doet onderzoek naar het incident.