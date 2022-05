Bij een steekpartij aan de Toscalaan in Rotterdam-Hoogvliet is vrijdagavond laat een man gewond geraakt. Van de dader ontbreekt elk spoor. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kreeg omstreeks 22.15 uur melding van het steekincident. De agenten troffen de man gewond aan op de Desdemonastraat. Volgens een politiewoordvoerder leken zijn verwondingen op het eerste gezicht mee te vallen. De steekpartij vond mogelijk plaats in een woning aan de Toscalaan, die parallel loopt aan de Desdemonastraat. Het is nog onduidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. De politie doet onderzoek. Er is nog geen verdachte aangehouden. Volg Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam