Geen huldiging op de Coolsingel? Leefbaar Rotterdam legt zich niet neer bij het besluit van burgemeester Aboutaleb. De partij is druk bezig om het alsnog mogelijk te maken. "Het is een kwestie van willen."

Aboutaleb besloot woensdag dat als Feyenoord op 25 mei de finale van de Conference League wint, er geen huldiging op de Coolsingel zal zijn. Er komt alleen een huldiging in De Kuip, op 27 mei, waar uiteraard veel minder mensen bij kunnen zijn. "Het is met pijn in het hart", zei Aboutaleb donderdag tegen de raad. "Maar het gaat niet." Bedrijven die zo'n grote huldiging veilig moeten houden, onder meer door de menigte te verdelen in vakken, gaven volgens hem aan geen personeel en materiaal te hebben voor zo'n operatie.

Maar daar namen ze bij Leefbaar Rotterdam geen genoegen mee. Een paar uur na het debat verstuurde de partij op sociale media dit bericht: 'Heeft u of kent u een bedrijf dat zich specialiseert in het organiseren van beveiliging, faciliteiten en/of mediaborden? Dan zijn wij op zoek naar u!'

Mails

"De burgemeester zei dat hij ervoor open stond als er toch mogelijkheden zouden zijn", vertelt fractiemedewerker Jan van 't Veer, die de actie donderdag bedacht. "En hij zei: er zijn geen budgettaire grenzen. Toen dachten wij: prima, dan gaan we aan de slag."

Sindsdien stromen de mails binnen, zegt collega-fractiemedewerker Rick Blad. "We hebben alleen al zes beveiligingsbedrijven die zich gemeld hebben. Eén daarvan kan al 200 man leveren. Er zijn ook al bedrijven die de schermen kunnen leveren." Volgens de gemeente zijn er voor de verwachte menigte van 130.000 mensen 866 beveiligers nodig, maar ook schermen en hekken.

De komende dagen gaat Leefbaar door met de zoektocht, daarna gaat alle informatie naar de burgemeester. Het kan gewoon, denkt Blad. "Het is een kwestie van willen. Als Feyenoord wint, mogen we Rotterdam dit feest niet ontnemen."