Een klant van koeriersdienst Flink moet raar opgekeken hebben, toen de politie met de bestelde boodschappen voor de deur stond. Een flitsbezorger was aangereden en niet meer in staat zelf de boodschappen te bezorgen.

De bezorger was woensdagochtend op de fiets onderweg naar de klant, toen de koerier op de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan in Rotterdam een aanrijding kreeg. Een autobestuurder deed zijn deur open om uit zijn voertuig stappen, waarbij de fietser de openslaande deur van de auto niet meer kon ontwijken. De fietser is met een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd.

Omdat de boodschappen toch bij de klant moesten worden afgeleverd, besloten de politieagenten zelf deze taak op zich te nemen. Met de roze fietstas achterin de bus reden de agenten naar het bezorgadres om de boodschappen bij de klant af te leveren. Deze was volgens de politie ‘verrast’ dat de agenten met de boodschappen op de stoep stonden.