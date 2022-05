Al decennia huren paardenbezitters een weide in het Ommoordse Veld, maar pas nu blijkt dat het al die tijd niet was toegestaan. De boer en later zijn knecht hadden de weide nooit mogen verhuren. De gemeente Rotterdam maakt een einde aan de onderhuur.

Wethouder Bas Kurvers van ruimtelijke ordening is onverbiddelijk: de zes kleine paarden en pony's moeten weg van het Ommoordse Veld. Wel krijgen de drie eigenaren vier maanden extra de tijd om een andere plek voor hun dier te zoeken. "Dan kunnen ze er het weideseizoen afmaken", zegt de Rotterdamse wethouder. Op 1 september is het einde verhaal.

De laatste boer die in het veengebied naast de Rotte werkzaam was, verhuurde een van zijn weiden aan paardenbezitters. Toen hij met zijn veehouderij stopte, zette de knecht die verhuur jarenlang door. De gemeente had al die tijd niets in de gaten. "Deze situatie had nooit mogen ontstaan", zei Kurvers donderdag in een raadsdebat. "De bestemming is recreatief, daar horen geen paarden te staan."

Luiers

Raadslid Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam vindt dat Kurvers met een oplossing moet komen. "Die paarden liepen daar al toen u nog in de luiers zat", beet hij de wethouder toe. Bovendien is het bepaald niet makkelijk om een geschikte nieuwe weide te vinden.

De wethouder stelt dat hij al coulant is geweest door eerst nog een huurcontract van een jaar te bieden en daar nu vier maanden aan vast te knopen. Kurvers spreekt bovendien cryptisch over een 'verstoorde huurrelatie'. "In overleg met de wijkagent is besloten dat medewerkers van de gemeente niet meer alleen naar die weide toe mogen."

Vrees voor bebouwing of evenementen hoeven bewoners van Ommoord volgens Kurvers niet te hebben. "Daar zijn geen plannen voor, het Ommoordse Veld blijft groen."