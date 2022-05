Op de Achillesstraat in Rotterdam-Noord is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.50 uur een man beschoten. Hij raakte hierbij niet gewond. De verdachte is ervandoor gegaan.

De politie doet onderzoek en stelt sporen veilig. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.