Het plan van de gemeente Rotterdam om 150 flexwoningen te plaatsen aan de rand van Nesselande, heeft in de omgeving tot grote onrust geleid. Bewoners voelen zich 'overvallen' door het bericht en kondigen direct stappen aan tegen de komst van de units, die tien tot vijftien jaar moeten blijven staan. "Als dit doorgaat, dan verkoop ik m'n woning."

Donderdagochtend kondigde wethouder Bas Kurvers (VVD, wonen) op AD.nl aan dat de lange, braakliggende strook langs de Laan van Magisch Realisme wordt gebruikt voor het plaatsen van kant-en-klare woonruimtes waarin vluchtelingen, studenten en jongeren kunnen wonen. Eind dit jaar begint de bouw, volgend jaar zitten de bewoners erin. Op die manier wil de stad de druk op de overbelaste woonmarkt verlichten.

Waardedaling

Omwonenden zijn woedend. Zoals Adil Awan, die in een duur koophuis woont. Hij vreest voor de toekomst van de wijk als dit voornemen van de gemeente werkelijkheid wordt. "Er staan hier woningen van meer dan 1 miljoen euro. Dan wil je zoiets toch niet voor je deur?" foetert hij. "Dit hoort niet in Nesselande. De veiligheid lijdt eronder, je krijgt waardedaling van je huis. Maar we staan machteloos. Onze mening telt niet. Als dit doorgaat, dan verkoop ik m'n woning."



Een andere Nesselander, die liever niet met zijn naam in het AD komt, zegt dat het onbegrip groot is. De appgroep van de bewoners puilt uit van de negatieve reacties. "Toen wij onze woningen kochten, werd ons verteld dat er op die plek bedrijven zouden komen. En je ziet dat steeds meer ondernemingen zich hier vestigen. Het gebied is booming. Dan vraag ik me af: telt die eerdere belofte ineens niet meer?"

Onveiligheid

Hij ziet in de flexwoningen geen studenten of jongeren uit de wijk terechtkomen. "Wat je wel krijgt, zijn statushouders en asielzoekers. Die hebben geen enkele binding met de wijk, met een afvalprobleem en onveiligheid als gevolg. We gaan ons hier zeker tegen verzetten. Tot de Raad van State aan toe."