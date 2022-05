Een tram is donderdagmiddag bij het eindpunt op de Kleiweg in Rotterdam ontspoord en op een wachthuisje geknald. Bij het incident raakte niemand gewond.

Hoe de tram van lijn 8 heeft kunnen ontsporen, is nog niet bekend. Bij de botsing op het wachthuisje voor personeel werd ook de elektriciteitskast geraakt. Door de klap is het huisje 10 centimeter verplaatst. Door de botsing met het huisje wordt er op tramlijn 8 in beide richtingen niet gereden tussen de Straatweg en de Kleiweg.