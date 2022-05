Rotterdam kleurt volgende maand weer helemaal roze tijdens de jaarlijkse Pride. In de hele stad staan talloze evenementen voor de lhbtiq+-gemeenschap op het programma, denk aan een concert van Duncan Laurence en een performance van Ru Paul's Drag Race-finalist Ma'ma Queen.

De Coolsingel in hartje centrum is de plek waar het allemaal gebeurt. Duncan Laurence verzorgt het openingsconcert op Roze Zaterdag op zaterdag 18 juni. Hierna volgen meer liveoptredens, bijvoorbeeld van S10, Jaïr & Glen Faria en Willie Wartaal. De Roze Zaterdag is gratis toegankelijk.

Daarnaast is er de Pride Conference in de Kunsthal. Er zijn sprekers, onder wie Josh Cavallo, Lotte van Eijk en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Gasten en sprekers gaan met elkaar in discussie over allerlei kwesties die leven binnen de lhbtiq+-gemeenschap in Nederland én wereldwijd. Zo zijn er paneldiscussies en lezingen over onderwerpen als trans-gezondheidszorg, homoseksualiteit in de professionele voetbalwereld, mentale gezondheid en hoe Rotterdam een inclusieve stad voor iedereen kan zijn.