Het lichaam van de twintigjarige Urker matroos Wilco de Groot is gevonden in het water bij de Noordzeeweg in Rozenburg. Dat heeft de politie bevestigd. Hij was sinds 14 april vermist nadat het schip Mar-Grethe kapseisde.

De familie van De Groot is in kennis gesteld nadat het lichaam afgelopen zondag werd aangetroffen. Burgemeester Cees van den Bos schrijft op Twitter dankbaar te zijn dat het lichaam is gevonden. 'Het verdriet blijft. In gedachten blijven we bij zijn ouders en familie'. De Mar-Grethe kapseisde vorige maand op de Nieuwe Waterweg in de buurt van Rotterdam. Het schip van ongeveer 40 meter lang vervoerde anode-blokken. Een van de twee bemanningsleden van het binnenvaartschip, schipper Kees Post, kon worden gered. Volgens Post sloeg de Mar-Grethe om door een zogeheten hekgolf. Dat is een golf die achter een varend schip ontstaat. Twee grotere zeeschepen waren de veroorzakers, zegt de Urker. "Die wilden elkaar inhalen en mij ook", zei hij eerder tegen de Stentor. "Het ging razendsnel. Ik heb geen idee hoe ik buiten ben gekomen, waarschijnlijk ben ik door de ramen gezwommen." Van De Groot ontbrak echter ieder spoor. Er werd met gespecialiseerde duikers in het water gezocht, maar hij werd niet gevonden. Er was het vermoeden dat hij door de stroming richting de zee was gespoeld. Al snel werd de verwachting uitgesproken dat de jonge stuurman niet meer in leven zou zijn. "De omstandigheden zijn dusdanig erg dat de overlevingskans niet groot is", zei de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een dag na het kapseizen. Een paar dagen na het kapseizen van het schip werd de zoektocht naar stuurman Wilco gestaakt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het kapseizen van het schip.