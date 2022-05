Het aanpakken van de Roseknoop, de grote kruising tussen Laan op Zuid en Stadionweg, wordt veel duurder dan eerder geraamd. Het zorgt voor een miljoenentegenvaller voor het nieuwe college, nog voordat het is aangetreden.

Het project was afgelopen zomer geraamd op 17,5 miljoen euro, maar in de afgelopen maanden bleek dat de kosten veel hoger worden dan gedacht. Er ontstond zelfs een dekkingstekort van 21 miljoen euro. Dat wordt deels opgelost met aanvullende subsidie van de metropoolregio (MRDH), maar er blijft een dekkingstekort van 11 tot 14 miljoen euro over.

Die tegenvaller zal drukken op de begroting voor volgend jaar. En mogelijk wordt het gat nog groter. ,,Met de huidige marktomstandigheden en geopolitieke situatie is het moeilijk om de ontwikkeling van kosten te voorspellen, de verwachting is dat deze verder zullen toenemen", schrijft het huidige college.

De Roseknoop is nu nog een rommelig en verwaarloosd gebied, met in het midden een onoverzichtelijke kruising. Maar het wordt een belangrijk knooppunt voor de nieuwe wijk Feyenoord City, en volgens het college ‘essentieel voor de bereikbaarheid van Rotterdam-Zuid en de stad’. Het gaat om de kruising tussen Laan op Zuid en 2e Rosestraat, die vanuit de stad leidt naar het Varkenoordse Viaduct en de Stadionweg.

Het gebied gaat tussen 2023 en 2025 flink op de schop. Het kruispunt wordt heringericht en er worden tweehonderd bomen geplant. Op alle vier hoeken van het kruispunt verrijzen de komende jaren nieuwe woongebouwen. Aan de stadskant van het kruispunt, aan het begin van de Laan op Zuid, wordt nu al flink gebouwd aan wooncomplex Imagine. Aan de andere kant komen in de komende jaren ook honderden nieuwe woningen. Het zijn projecten in het kader van Feyenoord City die ook doorgaan nu Feyenoord voorlopig geen nieuw stadion bouwt in het gebied.