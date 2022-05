In de Rotterdamse haven is tussen 17 april en 10 mei bijna 5600 kilo cocaïne met een straatwaarde van zo'n 419 miljoen euro onderschept. De grootste vondst werd gedaan op 17 april toen in drie grote kratten 2000 pakketten met verdovende middelen werden aangetroffen.

De kratten stonden in een container, waarin tijdens de scan onregelmatigheden werden geconstateerd. De drugs was afkomstig uit Costa Rica.

Dezelfde dag werden 15 pakketten drugs achter de inspectieluiken van een container aangetroffen. De container was afkomstig uit Peru. Een dag later, 18 april, was het opnieuw raak. Een drugshond en zijn baasje hadden een topdag toen de viervoeter aansloeg bij een uit Brazilië afkomstige container, waarin sporttassen met in totaal 30 kilo cocaïne verstopt zaten. Op 22 april werd een afwijking gezien aan de achterwand van een lege container. Toen de wand open werd gemaakt, bleken er 60 pakketten met drugs afkomstig uit Peru te liggen.

Ook op 27 april en 1, 2, 4, 6 en 10 mei werden er pakketten drugs in de haven aangetroffen. Daarbij bleek dat de smokkelaars steeds vindingrijker worden. Zo waren er 1260 pakketten tussen een Amerikaanse partij gitaren verstopt. Ook werden veertien pakketten drugs gevonden in de wand van een koelcontainer met verse Chileense druiven en partijen ontdekt die verstopt zaten in ladingen koper en schroot.

Bananen

Dat er niet alleen gekeken wordt naar afwijkingen op scans van containers bleek wel toen een douanier een vals containerzegel opmerkte. Na een eerste controle leek er niets mis met de vracht. Maar nadat de container van boord was getakeld en nog eens goed werd onderzocht, kwamen er 300 pakketten cocaïne tussen een lading bananen tevoorschijn.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de vondsten in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.