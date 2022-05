De hulpdiensten rukten woensdagnacht rond 1.30 uur uit voor een grote brand in een appartementencomplex aan de Mariniersweg in Rotterdam. De brand ontstond in een woning op de eerste etage. Alle woningen in het portiek zijn ontruimd, tien bewoners hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand vond plaats aan de achterzijde van de woning. "Het is een flinke brand geweest, vooral in de slaapkamer is er veel schade", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer zette drie bluswagens in en een redvoertuig. De acht woningen in het portiek zijn door de hulpdiensten ontruimd. Ook de bewoners van naastgelegen appartementen werden gewekt. De woning waar de brand ontstond, bevindt zich boven een Italiaans restaurant.

"Bij een paar woningen is de deur geforceerd om de mensen eruit te halen. Doordat er veel rookontwikkeling in het trappenhuis was, zijn een aantal mensen met de ladder door het raam aan de voorkant naar beneden gehaald", aldus de woordvoerder.

Tientallen bewoners werden gewekt of gingen uit eigen beweging naar buiten. "In de aanwezige ambulances zijn achttien bewoners gecheckt, waarvan er tien naar het ziekenhuis moesten omdat ze rook en roet hadden ingeademd."

Maarten Mattoce-Raso (22) en zijn twee huisgenoten werden door de politie uit hun bed gehaald: "Ik schrok ontzettend van de politie die op de deur stond te beuken en ik rook gelijk rooklucht. Wij wonen op de bovenste etage en ik had verwacht dat ik door een vlammenzee naar beneden zou moeten maar gelukkig was dat niet het geval."

Niet naar huis

Ook Marianna Kafetzaki (26) werd door de politie gewekt. "Ik was in shock en in paniek. Toen ik wakker werd van het gebonk op de deur rook ik direct de rook. Ik wilde zo snel mogelijk het gebouw uit en had me niet bedacht een jas aan te doen. Gelukkig kreeg ik een isolatiedeken."

Om 02:48 uur kwam het sein 'brand meester.' "De bewoners van de acht ontruimde woningen in het portiek kunnen door teveel stank en roet vannacht niet meer terug naar huis. Sommigen van hen overnachten bij familie, anderen worden ondergebracht bij een hotel", besluit de woordvoerder. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.