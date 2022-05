Je huis te koop zetten met een winst van liefst 2 miljoen euro? Laat dat maar over aan de Rotterdamse tv-kok Herman den Blijker.

De ondernemer kocht de luxe twee-onder-een-kapwoning aan de Straatweg in Hillegersberg in 2004 voor een slordige 550.000 euro. Twintig jaar later is het chique onderkomen meer dan 2,5 miljoen euro waard, meldt Quote. Dat is een stijging van meer dan 2 miljoen euro.

Het gaat om een woning met 435 meter eigen grond. De woongelegenheid is volledig geïsoleerd en voorzien van stalen rolluiken. Ook wordt het onderkomen beveiligd door camera's en een alarmsysteem. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Rotterdamse Vastgoed Makelaardij.