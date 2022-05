Medewerkers van Vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid hebben momenteel hun handenvol aan kleine koolmeesjes en mussen. In het voorjaar verlaten jonge vogeltjes het nest en leren vliegen. Vaak gaat dat niet in een keer goed.

"We hebben nu al een aardige volle bak, maar verwachten de komende tijd nog veel meer jonge vogels op te vangen", zegt Monique de Vrijer van Vogelklas Karel Schot. "Het gaat met golven. Nu hebben we de meesjes, straks vliegen de kraaien en daarna de zwaluwen uit. Dat loopt tot september door.'' De jonge vogeltjes worden in de Vogelklas regelmatig gevoederd tot ze groot en sterk genoeg zijn om weer uitgezet te worden.

Kattenbezitters

Wie een vogeltje op de grond ziet zitten, doet er goed aan het diertje eerst van een afstandje te bekijken. Vogels leren vliegen vanaf de grond en hun ouders zijn vaak nog in de buurt. "Als het diertje niks mankeert, laat het dan vooral op de grond zitten. Er is vaak helemaal niks aan de hand'', benadrukt De Vrijer. "Ze zijn wel kwetsbaar omdat ze een prooi kunnen zijn voor katten of honden. Het is dan beter om daarop alert te zijn. Ik hoop dat baasjes hun kat even binnen willen houden als ze een boom in hun tuin hebben waar kleine vogeltjes inzitten. In elk geval tot de vogels zijn uitgevlogen.''