Herinnert u zich het kantoorpand van de gemeente Rotterdam aan de Westersingel nog? Dit pand wordt de komende jaren omgetoverd tot een plek met 22 duurzame woningen.

Op de tweede tot en met de vierde verdieping komt een mix van huur- en koopwoningen in het middensegment. Het gaat om 7 huurwoningen en 15 koopwoningen. De appartementen zijn verschillend van aard. Zo komen er doorzonappartementen, dit zijn appartementen met aan beide kanten ramen waardoor de zon het hele huis in schijnt. Ook komen er parkappartementen en praktijk-aan-huiswoningen.

Verbinding tussen centrum en Wijkpark Oude Westen

Het doel van Plan Westerpoort, zoals het plan voor de nieuwbouwwoningen heet, is dat het pand naast wonen ook voor werken en andere dingen kan worden gebruikt. Zo komt er een etage met een aantal kantoorruimtes en er is een openbare lobby. Ook zullen er voor de sportieve bewoners en andere geïnteresseerden sport- en yogaplekken in het pand verschijnen.

Het pand ligt tussen het centrum van Rotterdam en het Wijkpark Oude Westen in. Er komt een openbare doorgang, het Park, die het omwonenden gemakkelijker moet maken om het wijkpark te bereiken. Wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen is blij met de aanstaande transformatie van het pand. "De publieke doorgang vormt een verbinding tussen het wijkpark en het centrum. De tuin, die ook voor iedereen toegankelijk is, vormt een rustpunt in de drukke binnenstad."

Voorbereiding

Ook is het doel van het plan om de nieuwbouwwoningen klimaatvriendelijk te maken. Zo krijgt het pand een groen dak en komen er zonnepanelen om op een duurzame manier energie op te wekken.

Het project is op dit moment nog in voorbereiding. Er is overleg tussen bouwteams, architecten, gemeente en andere adviseurs over het uiteindelijk plan. De bedoeling is dat Westerpoort eind 2022 in de verkoop gaat. De start van de bouw staat in het seizoen 2022/23 gepland.