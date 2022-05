Jongeren die op opgevoerde scooters rijden en in de problemen komen door hun gevaarlijke rijgedrag. De verkeerspolitie Rotterdam ziet het regelmatig en is het zat. "Soms doet karma pijn, soms doet het heel veel pijn."

De verkeerspolitie schrijft in een Facebook-bericht dat ze regelmatig achter scooters aan zitten en bekeuringen uitschrijven. "Het bekende kat en muisspelletje gaat dag in, dag uit, gewoon weer door.'' De politie benadrukt dat dit 'spelletje' enorm fout kan gaan.

Zo ook vrijdagmiddag in Hendrik-Ido-Ambacht. Een veertienjarige bestuurder en een zestienjarige bijrijder reden over een rotonde op de Antoniuslaan. Ze reden meerdere rondjes, totdat er een politieauto aan kwam rijden. De bestuurder maakte een scherpe beweging om deze auto te ontkomen. "Als ze dat niet hadden gedaan, hadden de collega's het waarschijnlijk niet eens doorgehad,'' aldus een agent van de verkeerspolitie. "De bestuurder trok de gashendel ver open en boorde zich toen in een auto die achter de politieauto reed.''

Zowel de bestuurder als de bijrijder liepen hierbij 'gruwelijk letsel' op en moesten naar het ziekenhuis, meldt de verkeerspolitie. "De bijrijder had met zijn knie de spiegel van de auto afgeschraapt. Zijn knie was, waarschijnlijk door de scherpe delen, verbrijzeld.'' De in elkaar geknutselde en flink opgevoerde scooter van de jongens zorgde al enige tijd voor overlast in de buurt, zo is te lezen in het Facebook-bericht. 'Pak me dan', stond er op de achterkant. De politie had al eerder achtervolgingen vroegtijdig afgebroken om te voorkomen dat de jongens zichzelf zouden verwonden.

De verkeerspolitie vertelt dat zij controles op scooter en scooterjeugd blijft voortzetten om letsel te voorkomen. "Je kunt het spelletje blijven spelen en je kunt het toe blijven staan dat je zoon of dochter dat spelletje wil spelen, maar op een dag doet karma pijn en soms... soms doet het heel veel pijn.''