Welk bouwwerk verdient dit jaar de Rotterdam Architectuurprijs 2022? Dat mag het publiek vanaf nu gaan bepalen. Onder andere het Depot Boijmans Van Beuningen, Floating Office Rotterdam en de Groene Kaap zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Met de Rotterdam Architectuurprijs worden jaarlijks de beste nieuwe bouwwerken van de stad bekroond. Vorig jaar won Little C zowel de juryprijs als de publieksprijs. Stemmers bestempelden Little C als 'Een bizar goede verdichting' en als 'Hoogbouw met een ziel'.

Dit jaar werden 36 projecten ingezonden voor de Rotterdam Architectuurprijs. Vooral het aantal woongebouwen viel dit jaar op bij de organisatie. Verder laat de lijst van inzendingen zien dat de bouwactiviteit van het afgelopen jaar verspreid over heel de stad heeft plaatsgevonden. In alle delen van Rotterdam is met ambitie ingezet op architectuur.

Stemmen kan vanaf vrijdag tot en met 6 juni via www.rotterdamarchitectuurprijs.nl. Het project met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs uit handen van het stadsbestuur. De prijsuitreiking vindt woensdag 22 juni plaats in Theater Zuidplein tijdens de Rotterdam Architectuur Maand.