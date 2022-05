Een 29-jarige Rotterdammer is overleden na een mishandeling bij Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De politie heeft een man (25) zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag. Uit medeleven met de nabestaanden en omdat de medewerkers enorm geschrokken zijn, houdt Club Blu deze zaterdagavond de deuren dicht.

De politie kreeg zaterdagochtend rond half zes een melding van een mishandeling bij Club Blu. Eenmaal ter plaatse leek het, aldus een politiewoordvoerder, mogelijk om een vechtpartij te gaan. "We onderzoeken daarom of er klappen over en weer zijn gegeven.'' Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden aan zijn verwondingen.

In de club is een verdachte aangehouden. Onduidelijk is nog wat aan de mishandeling vooraf is gegaan. De politie doet onderzoek. Er zullen camerabeelden worden bekeken en er is gesproken met getuigen.

De zaak aan de Prins Alexanderlaan 37 hoeft na het geweldsincident de deuren niet te sluiten van burgemeester Aboutaleb. Zijn woordvoerder liet zaterdagmiddag weten dat zo'n spoedsluiting alleen wordt opgelegd als er een gevaar is voor de openbare orde of een kans op herhaling.

Desondanks knalt er deze zaterdagavond geen muziek uit de speakers. "Uit respect en medeleven met de familie en vrienden van het slachtoffer blijven wij gesloten'', zegt clubmanager Tease. Personeelsleden van Club Blu zijn 'in shock'. "Er waren mensen in tranen. Medewerkers omschrijven de man die is overleden als een lieve, vriendelijke jongen. Hij kwam om de zoveel tijd mee met een vriendengroep die hier vaker komt. Dat zijn gewaardeerde en leuke gasten.''

Zelf zegt Tease 'diepbedroefd' te zijn. "Teneergeslagen ook, want als uitgaansgelegenheid kun je je hier niet tegen verdedigen. Dit valt koud op ons dak.'' Exacter ingaan op de gebeurtenissen afgelopen nacht in de vip-ruimte, kan de clubmanager niet. "Er loopt een onderzoek van de politie vandaar. Al zou ik eigenlijk van alles willen zeggen.''

Handgranaat

In het verleden zijn vaker incidenten rond Club Blu geweest. De discotheek werd in augustus 2020 door burgemeester Aboutaleb twee weken gesloten nadat deze werd beschoten. De eigenaar loofde toen 35.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de aanhouding van de schutter.

Eerder dat jaar was het ook al raak bij de club: op 1 februari kreeg een man het aan de stok met een bewaker, waarna hij door twee andere beveiligers met geweld de zaak uit werd gezet. In diezelfde nacht trok een man voor de deur van de club een vuurwapen. burgemeester Aboutaleb besloot toen om de discotheek drie maanden te sluiten.

In april 2019 werd er een handgranaat voor de ingang van Club Blu gevonden. Nog voordat het explosief voor problemen kon zorgen, was het al onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De eigenaar van de discotheek hoopte toen dat met het uitloven van een beloning van 15.000 euro de dader gepakt zou worden.