Honderden Rotterdammers hebben vrijdag Pim Fortuyn herdacht, precies twintig jaar na zijn dood. Maar het slot van de plechtigheid verliep niet zonder incidenten.

Het ging mis tijdens het slot van de herdenking, bij het beeld van Fortuyn. Daar waren zo'n driehonderd mensen aanwezig. Tijdens de twee minuten stilte, exact twintig jaar na Fortuyns dood, kwamen plots zo'n tien demonstranten om de hoek die leuzen schreeuwden. Een groep Fortuyn-aanhangers ging achter hen aan, waarbij één van hen ten val kwam en lichtgewond raakte. De politie heeft één persoon aangehouden.

Bij de herdenking waren ook activisten van het extreemrechtse Voorpost aanwezig. Zij droegen de zeer omstreden prinsenvlaggen bij zich. De Prinsenvlag werd in de jaren dertig en veertig gebruikt door de NSB en nu nog altijd door extreemrechts.

Het contrast met de sfeer in het stadhuis was groot. Daar spraken 's middags onder meer burgemeester Ahmed Aboutaleb, Fortuyn-biograaf Leonard Ornstein en rechtsgeleerde Afshin Ellian over Fortuyn en de vrijheid van meningsuiting. In bijna alle toespraken werd gerefereerd aan Fortuyns omstreden uitspraak uit begin 2002, toen hij de islam een 'achterlijke cultuur' noemde.

Aboutaleb zei dat hij spijt had Fortuyn vanwege die woorden ooit een 'wolf in schaapskleren' te hebben genoemd. "De uitspraak van Fortuyn heeft mij destijds ongelofelijk gekwetst", zei Aboutaleb. "Maar wilde hij oprecht mensen wegzetten als achterlijk? Na twintig jaar zeg ik: dat was geen wijze uitspraak van mij."

Ook schrijver Lale Gül refereerde aan de veelbesproken uitspraak van Fortuyn. Cynisch omschreef ze de islamitische wereld als een baken van vrijheid en tolerantie. Gül, die sinds het uitkomen van haar debuutroman ernstig wordt bedreigd vanwege haar islamkritiek, kreeg de Pim Fortuyn Prijs 2022 uitgereikt. Fortuyns broer Simon noemde haar een 'onbevreesde intellectueel'.