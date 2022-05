Aan de Beukendaal in de Rotterdamse wijk Vreewijk is een man overleden na een val van tweehoog. De politie meldt op Twitter dat het incident gebeurde rond 1.15 uur en reanimatie niet meer mocht baten.

Wat er aan de val voorafging is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident. "We weten inmiddels wel dat het gaat om een ongeval en dat er van een misdrijf geen sprake is", laat een woordvoerder weten.