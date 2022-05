Een Californische zeeleeuw in Diergaarde Blijdorp was het allemaal even zat: in een video is te zien hoe de zeeleeuw uit het water springt en deels boven de metershoge ruit van zijn verblijf uitkomt. Gelukkig voor de zeeleeuw, en de dierentuin, springt hij al snel weer het water in. "Af en toe vertonen jongvolwassen zeeleeuwmannetjes wat puberaal gedrag."

De beelden zijn door leerlingen van het Gemini College in Ridderkerk gemaakt toen zij op bezoek waren in de Blijdorp. Het leverde een spectaculair filmpje op. Wat we precies zien is een wilde achtervolging, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse dierentuin. "Het betreft een jongvolwassen zeeleeuwman die af en toe wat puberaal gedrag vertoont. Hij werd door haremleider Nick achtervolgd om te laten zien dat hij daar niet van is gediend. In alle hectiek sprong de jonge zeeleeuw pardoes op de ruit en plonsde daarna gelukkig weer meteen het water in." Verhuizen naar andere dierentuin Diergaarde Blijdorp heeft de jonge wildebras even gesepareerd om dit in het vervolg te voorkomen. "Het plan is om de ruit naar de binnenkant af te randen zodat de zeeleeuw niet meer op de ruit kan komen. Op termijn zal hij naar een andere dierentuin verhuizen. Dat stond al eerder op de planning." Voor zover bekend is een dergelijke 'ontsnappingspoging' niet eerder voorgekomen.