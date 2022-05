Drie mensen zijn woensdagavond onwel geworden in een Pathé-bioscoop in Schiedam nadat ze in de lift van de bioscoop een onbekende stof hadden ingeademd. Het gaat om wit poeder dat door experts van de politie ter plekke is onderzocht. De slachtoffers hadden lichte klachten aan ogen en keel.

Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat medewerkers van de bioscoop het poeder deels met water hebben weggespoeld. De uitkomst daarvan zal nog even op zich laten wachten. De politie kreeg rond 21.30 uur een melding dat mensen onwel waren geworden in de bioscoop aan de Noorderweg in Schiedam. Direct werd een onderzoek ingesteld en mochten bezoekers het pand niet verlaten. Na ruim een uur mochten de bezoekers uiteindelijk weer naar huis.



De GGD behandelde het drietal ondertussen in de bioscoop. Onderzoek naar de samenstelling van het poeder loopt nog. Ook het Team Explosieven Verkenning van de politie kwam ter plaatse.