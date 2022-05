Alle opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam en omstreken zijn op dit moment bezet, zo meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op dit moment worden 3072 Oekraïners in de regio opgevangen.

Vorige week donderdag waren er nog ruim duizend opvangplekken meer beschikbaar dan dat er Oekraïners waren. Sindsdien is het aantal opvangplekken afgenomen met bijna zeshonderd, maar nam het aantal Oekraïners dat wordt opgevangen juist toe.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zijn vooral crisisopvangplekken, zoals die in sporthallen in de regio gesloten. "Die crisisopvangplekken waren er vooral voor het begin van de crisis. Maar daar wil je mensen eigenlijk niet laten verblijven." Ook sluiten er af en toe kortdurende opvanglocaties, zoals die in hotels.

Meer plekken dan gevraagd

Hij wijst erop dat Rotterdam-Rijnmond ondanks de daling al flink meer plekken heeft gerealiseerd dan was gevraagd. Elke veiligheidsregio moest 2000 plekken regelen, dat komt landelijk neer op 50.000 plekken. Dat aantal is volgens de recentste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid bijna gehaald, maar het aantal plekken verschilt wel per regio.

De regio Rotterdam zoekt nu vooral nog naar meer langdurige opvangplekken. Oekraïners die in Rotterdam aankomen, kunnen via het Knooppunt Coördinatie & Informatie Oekraïners (KCIO) aan een bed in een andere regio worden geholpen. Een overzicht van het aantal opvangplekken dat elke gemeente beschikbaar heeft ontbreekt. Volgens de recentste cijfers van het ministerie zijn er landelijk nog meer dan 11.000 bedden voor Oekraïners onbeslapen.