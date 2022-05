Een fietser is woensdagmiddag op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid geschept door een tram.

Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar was wel aanspreekbaar, laat een woordvoerder van de politie weten. De fietser is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.

De betreffende tramlijn (lijn 2) is vooralsnog gestremd.