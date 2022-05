Een man heeft dinsdagavond rond 22.00 uur gedreigd een 'bom te laten afgaan' in het theater Zuidplein in Rotterdam-Zuid. Na onderzoek van de politie bleek dat het ging om loos alarm. "In het theater is niets verdachts aangetroffen. Het loopt met een sisser af", aldus een politiewoordvoerder.

De man liep na zijn uitspraken weg. De politie is nog steeds naar hem op zoek en spreekt ook graag met getuigen. Op het moment van de bommelding was in het theater een voorstelling bezig. Daarbij waren zo'n 100 mensen aanwezig. Ze moesten uit voorzorg het theater verlaten. "Dat ging rustig, zonder paniek", zegt de woordvoerder. Onderzoek bezig Na de melding werd de Gooilandsingel deels afgezet en was het busverkeer op die plek gestremd. Inmiddels rijden de bussen weer en is het theater vrijgegeven.