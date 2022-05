Een woning aan de 2e van Leyden Gaelstraat in Vlaardingen is woensdagochtend beschoten. Het incident gebeurde even na 11.00 uur. Niemand raakte gewond.

"Er is nog niemand aangehouden op dit moment", laat een woordvoerder van de politie weten. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt het schietincident.